Morawiecki o CPK: Będziemy w stanie stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy

Premier podkreślił, że CPK ma spełniać nie tylko rolę lotniska, ale w zamyśle ma być o wiele ambitniejszym projektem. CPK ma być portem, do którego dochodzić będą dalekobieżne pociągi ze wszystkich stron Polski. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że nowy port stanowi szansę na rozwój, gdyż w naszej części Europy nie ma takiego punktu komunikacyjnego.

Szef polskiego rządu dodał, że Polska nie powinna być skazana na lotniska znajdujące się w Niemczech. – Najważniejsze jest to, że my chcemy lotnisko w Warszawie, a nie tylko żeby Polska była obsługiwana przez lotnisko w Berlinie czy Monachium – przekonywał.

"Dobry start"

Premier odniósł się ponadto do programu "Dobry start", czyli wyprawki dla uczniów popularnie nazywanej "300+". Mateusz Morawiecki przekonywał, że podczas spotkań z Polakami dostaje pozytywny odzew w sprawie tego, jak jego rząd gospodaruje finansami państwa.

– To kolejny powszechny program dla każdej rodziny, która ma dziecko. Jeżeli jest trójka takich dzieci, to 900 zł, to oczywiście netto. To tak, jakby około 1600 zł było dodane w tym miesiącu do którejś z wynagrodzeń rodziców – tłumaczył premier podczas konferencji prasowej.