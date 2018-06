Prezydent podczas święta SOP: Ta służba jest nie tylko trudna, czasem okazuje się także niebezpieczna

Prezydent Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa. – Proszę was o jeszcze. Proszę was, żebyście doskonalili się, żebyście jak najlepiej starali się wykonywać swoje obowiązki – mówił do zgromadzonych funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości służba otrzymała sztandar. Prezydent stwierdził, że stanowi on coś więcej niż "kawałek płótna", że nie jest tylko symbolem. – To coś, co znaczy dla formacji o jej tożsamości, o jej potencjale, powadze – mówił. Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom za ich dotychczasową pracę i prosił o dalszą służbę ojczyźnie. W swojej przemowie prezydent podkreślił, że służba w SOP jest nie tylko trudna, ale również niebezpieczna. W tym aspekcie Andrzej Duda wspomniał śmierć prezydenta Kaczyńskiego, który ginął w Smoleńsku wraz z towarzyszącymi mu wtedy funkcjonariuszami BOR> – Chylimy czoła, dzisiaj w pamięci, ich poświęcenia, funkcjonariusza wtedy BOR, który zginął w Iraku, chroniąc bezpieczeństwa polskiego ambasadora. Chylimy czoła przed wszystkimi, którzy zostali w służbie poszkodowani, ranni. Cześć ich pamięci – mówił To pierwsze święto SOP – nowej jednostki powołanej na miejsce BOR.