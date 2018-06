Lewicowa koalicja w Warszawie. Ale kandydat... po Mundialu

Trzy lewicowe ugrupowania zawarły porozumienie o wspólnej liście w wyborach samorządowych.

– Po kilku miesiącach negocjacji, powstała w Warszawie siła zdolna do obalenia duopolu PO-PiS. Nasz cel to Warszawa nowoczesna, otwarta i społeczna. Kto będzie kandydować w naszym imieniu na prezydenta miasta? Dowiecie się po Mundialu. Panowie Trzaskowski i Jaki – koniec wakacji! – napisała na swoim Twitterze partia Razem.

Wciąż nie ma jednak kandydata trzech ugrupowań na prezydenta stolicy. Wydaje się, że tworzące sojusz ugrupowania akurat w tej sprawie nie mogą dojść do porozumienia. Naturalnym i mającym największe szanse na dobry wynik kandydatem jest Jan Śpiewak. Jednak Barbara Nowacka publicznie oświadczyła, że kandydować powinna Paulina Piechna Więckiewicz. A Śpiewak to ryzyko, że w drugiej turze poprze nie Rafała Trzaskowskiego z PO i Nowoczesnej, ale Patryka Jakiego z obozu Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem Nowackiej w Warszawie nigdy nie powinien rządzić ktoś taki jak Patryk Jaki. A Paulina Piechna Więckiewicz to bardzo dobra radna, która byłaby też dobrym prezydentem.

