Pałka zwolniony z TVP za utwór „Siła Kobiet” w Opolu. Będzie pozew?

"8 czerwca Piotr Pałka został zwolniony z TVP za to, że dopuścił utwór "Siła kobiet" na festiwal w Opolu. Ustaliłem jednak, że 1) nie on go zgłosił 2) nie głosował na niego 3) nie zgłaszano uwag do jego pracy. Piotr Pałka nie wyklucza pozwania pracodawcy" - napisał na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

Zespół "Girls on Fire" ze swoim utworem "Siła Kobiet" wystąpił w czasie koncertu Debiutów podczas 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na Telewizję Polską spadła fala krytyki za to, że promuje proaborcyjny utwór. Piotr Pałka był kierownikiem redakcji rozrywki w biurze programowym TVP i jednym z dwóch przedstawicieli Telewizji Polskiej w radzie artystycznej festiwalu Opole 2018.