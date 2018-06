Neumann grozi prezydentowi Trybunałem Stanu. Pawłowicz: Przegracie wybory, będziecie mogli skazywać tylko na karę "kozy"

"Choćby PAD wymyślił i 100 pytań do referendum konstytucyjnego to i tak odpowiedzialności za łamanie obowiązującej Konstytucji nie uniknie! Przed pytaniem:”dlaczego Pan łamie Konstytucję?” może uciec z KFC ale to pytanie dogoni go przed Trybunałem Stanu!" – napisał Neumann na Twitterze w reakcji na zaproponowane dzisiaj przez prezydenta 15 pytań, które mogłyby się znaleźć w referendum konstytucyjnym.

"Dlaczego powtarza Pan proste teksty p. Gasiuk o tym Trybunale Stanu? No, przecież wiecie państwo, że nie wygracie następnych wyborów, chyba, że do rady sołectwa.. ale tam można skazać tylko swych kolegów zza miedzy i tylko na karę „kozy"" – odpowiedziała mu Krystyna Pawłowicz.

Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Andrzej Duda przedstawił propozycje pytań, które mają znaleźć się w referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. – Uważałem, że w referendum ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10 pytań, ale zdecydowałem, że zaprezentowany dziś projekt będzie obejmował 15 pytań i chcę, żeby Rada ten temat przedyskutowała – tłumaczył prezydent.