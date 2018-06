Mieszkanie na start. Program dopłat do czynszów przyjęty przez rząd

Rząd przyjął we wtorek program Mieszkanie na start. To system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań oraz najemców mieszkań w budynkach poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Program skierowany jest do osób „za biednych” na kredyt i „za bogatych” na mieszkanie komunalne.

System dopłat ruszyć ma od początku 2019 roku. skorzystają z niego osoby, które nie spełniają kryteriów, by starać się o mieszkanie komunalne. Jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, więc nie mogą liczyć na kredyt hipoteczny. Dopłaty do czynszów są elementem programu Mieszkanie Plus. Wysokość tych dopłat ma być obliczana na podstawie przeciętnych kosztów budowy mieszkań na terenie danej gminy i tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, czyli. Aby otrzymać dopłatę, dochód gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2 563 zł netto). Limit będzie zwiększany o 30 punktów procentowych (ok. 1 281 zł) za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. Warunkiem podpisania umowy będzie posiadanie przez wskazanych przez gminę najemców zdolności czynszowej (zdolność do regularnego opłacania czynszu). Dopłata będzie przyznawana na 9 lat w stałej wysokości. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.