Trzaskowski: Pracowałem nad poparciem lewicy. Trwają rozmowy z Nowacką

– Dzisiaj Barbara Nowacka jasno mówiła, że jeszcze nie było porozumienia co do samej kandydatury. Zobaczymy, jak to się potoczy, zobaczymy, jak się potoczą rozmowy z SLD – dodawał.

– Warszawa jest miastem, na którym mi zależy i nie chcę, żeby rządziła nim jakaś brunatna prawica albo oszołomy od Kukiza – stwierdziła dziś na antenie Radia ZET Barbara Nowacka. Jednym z tematów porannej rozmowy były wybory na prezydenta Warszawy. Barbara Nowacka mówiła, że niebawem z lewej strony, która nie umie się zebrać w tych wyborach, wypłynie jeszcze kilka kandydatur. – To, co się wydarzyło, to doszło do porozumienia programowego póki co między Inicjatywą Polska, Partią Razem, Partią Zieloni i jednym z ruchów miejskich, w którym jest Jan Śpiewak. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, że tak, wystawiamy kogoś wspólnie na kandydata na prezydenta, bo ja też nie mam takiej pewności – powiedziała.