Porozumienie Trumpa z Kimem. "Nowa Jałta. Katastrofa. Obawiam się o sojusz Polski z USA"

To prawdziwa katastrofa. Nie tylko dla Koreańczyków z północy, bo Trump daje gwarancje przetrwania reżimu totalitarnego, który powoduje niewyobrażalne ludzkie cierpienia. To także katastrofa dla amerykańskich sojuszników – tak porozumienie między Donaldem Trumpem i Kim Dzong Unem ocenił w rozmowie z „Super Expressem” Edward Lucas, dziennikarz "The Economist". Jego zdaniem kolejną ofiarą polityki ustępstw Trumpa może być Polska.

Brytyjski dziennikarz bardzo krytycznie ocenia wynik spotkania prezydenta USA z dyktatorem Korei Północnej. Jego zdaniem, USA dały Kim Dzong Unowi bardzo wiele, w efekcie nie uzyskując nic w zamian. – W mojej ocenie dla Japonii i Korei Południowej to swego rodzaju nowa Jałta. Okazuje się bowiem, że nie mogą już ufać amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa. Ale to też katastrofa dla Ameryki – mówi Edward Lucas. – Ameryka pozbywa się swojej wiarygodności nie tylko wobec sojuszników w Azji, ale także w Europie. Z przerażeniem czekam na zbliżający się szczyt NATO w Brukseli, ponieważ boję się, że Trump zrobi tam coś równie bezmyślnego, jak zaprzestanie manewrów w Korei Południowej. Bez nich trzyma tam tylko żołnierzy bez gotowości bojowej. A żołnierz, który nie jest gotowy do walki, przestaje być żołnierzem. A co jeśli Trump stwierdzi, że kończy z manewrami wojskowymi w Europie? – przekonuje dziennikarz The Economist. Jak dodaje, może to być poważnym zagrożeniem dla Polski. – Najważniejsza dla Polski jest spójność sojuszu z Amerykanami i przekonanie, że w razie kryzysu bezpieczeństwa Stany Zjednoczone staną po jej stronie. W Singapurze Trump pokazał, że działa kompletnie samotnie i zupełnie nie dba o sojuszników w Azji. Pojawia się więc pytanie, czemu miałby dbać o sojuszników w Europie? Trump już nie raz pokazał, że ma ogromny problem z tym, żeby Stany Zjednoczone pod jego przywództwem stanowiły główną siłę odstraszającą w Europie. Dlaczego więc nie miałby dogadywać się teraz Rosją? Mogę sobie takie porozumienie wyobrazić i to w takim samym duchu jak z Kimem: Ameryka robi wielkie ustępstwa na rzecz Rosji w zamian za puste obietnice i pozwala mu (Putinowi – red.) rozpychać się w Europie – podsumował Edward Lucas.