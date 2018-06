Mieszkanie na start. Soboń: Program ważny dla polskich rodzin

Rząd przyjął wczoraj program "Mieszkanie na Start". Na czym on polega?

Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju: Przede wszystkim program ma wymiar społeczny. Skierowany jest do osób, które do tej pory były z pomocy państwa wykluczone. Chodzi o osoby, które z jednej strony mają za dobrą sytuację, by przysługiwało im mieszkanie komunalne. Z drugiej – ich dochody są zbyt niskie, by przysługiwał im kredyt hipoteczny. Problem ten dotyczy nawet 40 proc. młodych rodzin.

Żeby skorzystać z programu, trzeba spełnić kryterium dochodowe?

To kryterium jest dość wysokie. W przypadku czteroosobowej rodziny to ponad 1600 złotych na osobę. Drugim walorem tej ustawy jest to, że zwiększy się podaż mieszkań na rynku. Bo ofertę kierujemy do nowych inwestycji mieszkaniowych. Zakładamy, że w ten sposób inwestorzy widząc bardziej stabilną sytuację swoich najemców będą bardziej skłonni, by inwestować w mieszkania czynszowe. A to samo w sobie jest dobre, bo w Polsce mieszkania czynszowe to zaledwie 5 proc. rynku mieszkaniowego. W Europie Zachodniej to ok. 30 proc.. Program ma znaczenie jeszcze z innego powodu.

Jakiego?

Mieszkanie na start umożliwia szybkie wejście w życie zawodowe i rodzinne. Bardzo często jest tak, że brak mieszkania jest czynnikiem hamującym. Co więcej – zdarza się, że ktoś chce pozostać w Polsce. Ma tu pracę, dziewczynę, ale brak perspektywy posiadania własnego mieszkania. I właśnie nasz program służyć może temu, by młodzi ludzie pozostali w kraju, nie musieli decydować się na emigrację.

O dopłatach decydować będą gminy?

Tak, choć przyjęliśmy kryteria ustawowe, a więc zasady, na jakich dopłaty będą przekazywane. Na pierwszym miejscu jest liczba dzieci, wiek – preferowane będą młode małżeństwa. Pomoc trafi też jednak do ludzi starszych, czy repatriantów ze Wschodu.

