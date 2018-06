Rzymkowski: Kukiz’15 będzie miał swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Nie będzie to Śpiewak

– To jest absolutnie pewne: Kukiz’15 będzie miał swojego kandydata na prezydenta Warszawy i nie będzie to Jan Śpiewak” – powiedział w Radiu Plus Tomasz Rzymkowski z Kukiz’15.