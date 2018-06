Jaki krytykuje prof. Pawłowicz: Szkodzi sprawie osób niepełnosprawnych

Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że osoby niepełnosprawne od 1989 roku były spychane na bok, ale jak dodał, rząd PiS dał im najwięcej środków. – Czy dał wystarczająco? Nie, dał dalej za mało. Ale żadna władza nie dała tyle środków na pomoc osobom niepełnosprawnym. Niektóre osoby z naszego obozu, niektórzy posłowie i posłanki zachowali się w sposób, który szkodzi tej sprawie – mówił.

Patryk Jaki został też zapytany o daninę solidarnościową. Jak stwierdził, "to rozwiązanie nie jest idealne, ale jest lepsze niż to, co było". – Nasza władza nie jest idealna. Popełniamy błędy, ale w tych sprawach zrobiliśmy dużo więcej niż inne konkurencyjne oferty. Pan premier również odprowadza duże środki od lokat, też pewnie odprowadza niemałe podatki – powiedział wiceminister.

