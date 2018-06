Gersdorf mówi "nie" prezydentowi. "Konstytucja gwarantuje mi posadę"

Zgodnie z konstytucją kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat, dlatego prof. Małgorzata Gersdorf uważa, że powinna trwać na tym stanowisku do 2020 roku.

Jednak w myśl nowej ustawy o SN sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) muszą przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta.

– Konstytucja gwarantuje mi tę posadę, to stanowisko bardzo zaszczytne na 6 lat i nie widzę powodu, żebym miała do władzy wykonawczej zgłaszać się z prośbą. To nie wchodzi w grę – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Gersdorf.

Jej zdaniem "zwykle wymiana kadrowa w Sądzie Najwyższym była stopniowa". – Sędziowie odchodzili w stan spoczynku, przychodzili nowi. Mogli wtopić się w tą pamięć instytucjonalną tego sądu. Ten sąd będzie niewątpliwie innym sądem – oceniła.

Prof. Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem SN od 2014 roku.