"Przed nami jest wspaniały czas". Premier o przyszłości polskiej gospodarki

Impact’18 to międzynarodowy kongres poświęcony gospodarce opartej o nowoczesne technologie cyfrowe.

Premier Morawiecki podkreślił rolę "geniuszu polskiej wynalazczości", dzięki któremu polscy przedsiębiorcy oraz twórcy potrafią znaleźć "najkrótszą drogę do celu i znaleźć najlepsze rozwiązania". Szef polskiego rządu zapewnił, że w niedalekiej przyszłości Polacy będą w stanie zbudować najnowocześniejszą gospodarkę w Europie, a następnie podkreślił, że w Polsce warunki do rozwoju są coraz lepsze.

– Wierzę głęboko w to, że przy współpracy dużych przedsiębiorstw z małymi, Polska będzie krajem wysoko zaawansowanych technologii już za 10, za kilkanaście lat. To już nie jest jedna jaskółka. Cały ekosystem, który stworzyliśmy, to jest chmara jaskółek, które zmieniają głęboko realia naszej gospodarki, naszej nauki, świata biznesu i administracji publicznej” – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że o ile w przeszłości najzdolniejsi Polacy byli zmuszeni emigrować z Polski, to dzisiaj mają możliwość pracy i samorozwoju w naszym kraju.

Czytaj także:

Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej odbędzie się w Gdyni. Forum Wizja Rozwoju już 25 i 26 czerwca

Czytaj także:

Premier zapowiada specjalny pakiet wsparcia dla rolników