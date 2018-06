Ksiądz dostosował godziny mszy do mundialu. Chce też stworzyć strefę kibica

Meczy z udziałem polskiej reprezentacji będą chcieli oglądać także zapewne parafianie Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Trójcy Świętej w Modzurowie na Śląsku. Dlatego, proboszcz parafii ks. Joachim Kroll, nie tylko zmienia godziny Mszy, ale także zapowiada utworzenie strefy kibica na terenie parafii.

„Ponieważ mecze rozgrywane będą o godz. 14:00, 17:00 i 20:00, aby umożliwić ich oglądanie przez zagorzałych kibiców i przeze mnie, Msze św. od czwartku, aż do zakończenia mistrzostw rozpoczną się o 19:00” – możemy przeczytać na tablicy ogłoszeniowej Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Trójcy Świętej w Modzurowie. Na Twitterze jeden z internautów umieścił zdjęcie ogłoszenia.



W rozmowie z Wprost.pl, ks. Kroll potwierdził plan stworzenia strefy kibica. – Będzie umieszczony telewizor i parafianie będą mieli możliwość kibicowania. Przede wszystkim to jest ważne, żebyśmy potrafili być razem. Kościół to jest wspólnota wspólnot. Jeżeli ludzie są razem, potrafią być razem, to zawsze jest jakieś dobro – mówi proboszcz parafii w Modzurowie.

