Neumann i Halicki w tarapatach

Jaki jest powód zgłoszenia wniosku? Chodzi o race, jakie podczas majowego Marszu Wolności odpalili politycy.

Sławomir Neumann i Andrzej Halicki teraz mają odpowiedzieć za wykroczenie. RMF podaje, że do komendy głównej spłynęły już wszystkie materiały od stołecznych policjantów. Trwa sprawdzanie, czy wszystko się zgadza pod względem formalnym. W ciągu kilku dni gotowe wnioski mają trafić za pośrednictwem Prokuratury Generalnej do marszałka Sejmu. Z ustaleń policji wynika, że posłowie PO mają odpowiedzieć za wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Grozi za to 14 dni aresztu albo grzywna.