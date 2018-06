Referendum konstytucyjne. Misiewicz proponuje pytanie o aneksie do raportu WSI

Wśród propozycji pytań, którą wciąż mogą ulec modyfikacji, znalazły się te dotyczące m. in. członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz NATO, a także wpisania do konstytucji programu Rodzina 500+. Po prezentacji pytań na prezydenta oraz jego zespół zajmujący się przygotowaniem referendum spadła fala krytyki.

Bartłomiej Misiewicz zaproponował, że skoro pytania referendalne maja objąć tak wiele obszarów, to może warto dodać pytanie dotyczące ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że zna treść dokumentu nie widzi powodów do jego ujawnienia. Oburzyło to wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, choć nie tylko ich.

"Skoro 15 propozycji pytań #Referendum2018 obejmuje tak wiele zagadnień, to czemu nie dopisać 16 pytania: Czy zgadza się Pani/Pan na ujawnienie Aneksu do Raportu z likwidacji WSI?" – napisał na Twitterze Misiewicz.