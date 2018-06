Prezydent apeluje: Proszę, żebyście państwo wspierali mnie i wzięli udział w referendum

Podczas spotkania w Makowie Mazowieckim prezydent zaapelował o wzięcie udziału w zapowiadanym przez niego referendum konstytucyjnym.

– Frekwencja w nim i głos tam oddany jest niezwykle ważny. To referendum o naszych ważnych sprawach i bardzo mi zależy na tym, żebyście państwo te nasze sprawy brali w swoje ręce – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił potrzebę wpisania do konstytucji praw nabytych przez obywateli. W tym aspekcie wymienił przywrócony wiek emerytalny oraz program "500+".

– Zdecydowałem się na to referendum konsultacyjne, żeby moim rodakom umożliwić wypowiedzenie się w tej sprawie, czy chcą tego. Jeżeli tak, to żeby powstał w wyniku tego referendum twardy argument do walki o zabezpieczenie tych praw – przekonywał prezydent.