Stankiewicz ostro o Dudzie. "Zamiast się bawić w Rosji, gdzie został zabity Prezydent..."

We wtorek reprezentacji Polski zmierzyła się w ostatnim meczu przed mundialem z Litwą. Polacy wygrali 4:0, a na trybunach PGE Narodowego nie zabrakło najwyższych rangą polityków: prezydent oraz premiera. Andrzej Duda wielokrotnie kibicował naszym reprezentantom, nie kryje zainteresowania sportem.

Po wygranym meczu, prezydent zamieści na Twitterze selfie z ministrem sportu Witoldem Bańką. "Dziękujemy Biało-Czerwonym za zdecydowane zwycięstwo i trzymamy kciuki za powtórzenie tego wyniku w Rosji. Polska gola!!!" – napisał Andrzej Duda. To mocno nie spodobało się dziennikarce Ewie Stankiewicz, związanej z "Gazetą Polską" oraz Telewizją Republika. "Zamiast bawić się w Rosji, gdzie został zabity Prezydent Lech Kaczyński proszę doprowadzić państwo polskie do stanu w którym za zabicie Prezydenta ponosi się odpowiedzialność a nie podlega przywilejom, których odebranie Pan zablokował. @AndrzejDuda" – skomentowała Stankiewicz. Dziennikarka nawiązała do zawetowanej przez prezydenta tzw. ustawy degradacyjnej.



Internauci wytknęli Ewie Stankiewicz, że przecież prezydent Andrzej Duda nie wybiera się na mundial do Rosji, a mecz z Litwą polscy piłkarze rozegrali w Warszawie. Co na to dziennikarka? "Dziękuję za komentarze do wpisu mojej skromnej osoby ale proszę czytać tez PADa, który ma nadzieje na podobne emocje w Rosji i do tego odnosił się mój komentarz" – stwierdziła.