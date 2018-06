POLITICO: Polska otwarta na unijne finansowanie migrantów

Sprawę skomentował wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. – Te propozycje muszą być przeanalizowane przez naszych ekspertów Od początku sygnalizowaliśmy jednak, że powstrzymanie nielegalnej migracji i zarządzanie granicami należy do naszych najważniejszych priorytetów budżetowych. Strefa Schengen to wielkie osiągnięcie i powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ją chronić – powiedział polityk w rozmowie z POLITICO.

Jednocześnie Szymański dał do zrozumienia, że w zamian za wsparcie dla funduszy na migrantów, Warszawa będzie się domagała mniejszych niż obecnie proponowane 23 proc. cięć w tzw. funduszach spójności, zaplanowanych w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii na lata 2021-2027.