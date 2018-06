PKP Intercity przeprasza za "smród" w Pendolino

PKP Intercity szybko odpowiedziało na doniesienia polityka, Pawła Kukiza, który na Facebooku relacjonował złe warunki podróży pociągiem Pendolino.

"PKP Intercity po zidentyfikowaniu jednostki, która została przeznaczona do obsługi pociągu EIP 6104 w dn. 13 czerwca br., natychmiast po zakończeniu kursu skierowało skład do serwisu, w celu wyeliminowania źródła nieprzyjemnego zapachu. Ponadto w związku z powstałym incydentem PKP Intercity podejmie wzmożone kontrole wszystkich jednostek Pendolino podczas przeglądów serwisowych. Za powstałe niedogodności przepraszamy" – czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji.

Trudna podróż do Warszawy

"Jadę Pendolinem do Warszawy. To, że opóźniony 20 minut to pikuś. Ale smród, jaki panuje w okolicach restauracyjnego i dwóch - trzech wagonów jest powalający. Zapach rozkładającego się trupa" – opisywał wczoraj Kukiz na portalu społecznościowym. Polityk dodał, że obsługa pociągu "odpuściła" problem. "Załoga (przesympatyczna i młoda) mówi, że od kilku miesięcy tak capi, i że monitowali w tym temacie ale już odpuścili, bo echo. Podobno jakieś urządzenia chłodnicze padły i stąd ten smród ale już się przyzwyczaili" – relacjonował Kukiz.

"Człowiek to jednak niesamowite bydlę. Przystosuje się do wszystkiego. Po godzinie tak się do smrodu przyzwyczaiłem, że spokojnie zjadłem jajecznicę a w kiblu znajduję zapachowe ukojenie" – napisł dalej polityk na swoim facebookowym profilu.

Wczoraj wieczorem, kiedy temat nieprzyjemnego zapachu w Pendolino został już nagłośniony przez media, Paweł Kukiz ponownie zabrał głos w tej sprawie na swoim Facebooku. "Chciałbym jednak PKP przypomnieć, że Pendolino EIP 6104 dopiero co z przeglądu wyjechało (przed tym przeglądem też trupem capiło). Mam nadzieję, że tym razem kasa za doprowadzenie składu do porządku zostanie przeznaczona na zapewnienie komfortu podróżujących a nie na wypłaty dla Szanownych Prezesów Spółki" – napisał polityk.

Czytaj także:

Kukiz narzeka na smród w Pendolino. "Jadę do Warszawy"