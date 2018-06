Kukiz chce pytania o JOW-y w referendum konstytucyjnym

Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Andrzej Duda przedstawił propozycje pytań, które mają znaleźć się w referendum konsultacyjnym w sprawie Konstytucji. Pojawiły się wśród nich m.in. dotyczące m.in. odwołania się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości, a także o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Do pomysłów Prezydenta RP odniósł się Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 „Panie Prezydencie! Proszę potraktować Obywateli poważnie i zapytać nas o fundamentalne sprawy ustrojowe” – napisał na facebook.com. I zasugerował, o co należałoby zapytać Polaków. Pierwsze dotyczy Jednomandatowych Okręgów Wyborczych: „Czy chcemy posłów odpowiedzialnych przed Obywatelami, a nie szefami partii? (JOW do Sejmu)”

„Ma Pan, Panie Prezydencie, wielką i może jedyną szansę, by zapisać się w historii jako ten, który pomógł obalić antyobywatelski system III RP. Odwagi! #PotrafiszPolsko” – zakończył Paweł Kukiz