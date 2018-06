"W Hruszowicach nie ma szczątków członków UPA". Jednoznaczne wyniki badań IPN

Badania ekspertów Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej całkowicie wykluczyły wersję strony ukraińskiej, która utrzymywała i wciąż utrzymuje, że pod pomnikiem poświęconym żołnierzom UPA, postawionym nielegalnie w 1994 r. i zdemontowanym w kwietniu 2017 r., znajdują się szczątki członków Ukraińskiej Armii Powstańczej.

Wynik prac archeologicznych przeprowadzonych na cmentarzu w Hruszowicach w dniach 24-26 maja 2018 r. przedstawił na konferencji prasowej wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. – Nie znajdujemy w oparciu o wyniki przeprowadzonych działań w Hruszowicach żadnych naukowych podstaw do tego, żeby twierdzić, że w miejscu gdzie przeprowadziliśmy prace, były masowe albo też pojedyncze groby członków UPA – poinformował. Prof. Szwagrzyk dodał, że gdyby nie podjęte przez stronę polską działania, przez długi jeszcze czas spieralibyśmy się, kto ma rację. – Tylko badania archeologiczne, naukowe mogły dać odpowiedź, jaka jest prawda z pomnikiem w Hruszowicach – podkreślił.

Wiceprezes Instytutu oświadczył, że domaganie się strony ukraińskiej, aby w tym miejscu pomnik odbudować, nie ma żadnych podstaw. – W Polsce prawo do grobu ma każdy i każdy z członków UPA (...), i inni mają swoje groby, i będą je mieli – podkreślił zastępca prezesa IPN. Prof. Szwagrzyk przypomniał, że na cmentarzu w Hruszowicach do dziś istnieją groby członków UPA i Strzelców Siczowych. – Nikt ich nie niszczy, one tam były i tam pozostaną. Istnieje też ważny pomnik poświęcony członkom UPA, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani. Treść na tablicy informuje, że poświęcony on jest „ukraińskim powstańcom, którzy zginęli w listopadzie 1945 roku we wsi Hruszowice. Jest to Pawło Koncik ps. Sirko, Oleg Babiak, i Nikoła Babiak, członkowie UPA” – tłumaczył. Jak jednak zaznaczył, czym innym jest jednak prawo do pochówku i do grobu, a czym innym jest zbudowanie pomnika ku czci UPA. – Na to w Polsce zgody nie będzie – oświadczył prof. Szwagrzyk.

