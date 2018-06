Polacy sceptycznie o nowej konstytucji i referendum

Gdyby referendum w sprawie konstytucji proponowane przez Andrzeja Dudę odbyło się w najbliższą niedzielę, 55,1 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w tym głosowaniu. Głos oddałoby 43,9 proc. pytanych. Zdania nie ma 1 proc.

Większość nie widzi potrzeby ustanowienia nowej konstytucji. 51,9 proc. ankietowanych uważa, że nowa Ustawa Zasadnicza nie jest potrzebna. Przeciwnego zdania jest 43,6 proc, a zdanie nie ma 3,3 proc. biorących udział w badaniu. Jednocześnie większość opowiada się za wprowadzeniem zmian do już obowiązującej ustawy zasadniczej.

Polacy popierają wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany w konstytucji. "Za" jest 73,3 proc. osób, "przeciw" 21,5 proc. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. 60,3 proc. pytanych przez IBRiS chce odwołania w preambule do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości.

Mocnym poparciem charakteryzuje się także pomysł wpisania do konstytucji szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia. Za wprowadzeniem takiego artykułu do konstytucji jest 66,9 proc. osób. Przeciw opowiedziało się 32 proc. pytanych.

