Policjant nie może wkładać rąk do kieszeni. Zakaz szefa policji

Zarządzenie datowane jest na 30 maja tego roku i rozsyłane było do komend w całej Polsce z biura Komendanta Głównego Policji. Jarosław Szymczyk postanowił: „ jeżeli nie jest to związane z realizacją obowiązków służbowych, umundurowanemu policjantowi zabrania się wkładania rąk do kieszeni munduru, w szczególności spodni” – przytacza Wirtualna Polska.

Prawdziwość dokumentu przedstawionego przez portal potwierdza rzecznik Policji Mariusz Ciarka. – To jest regulamin musztry. Jak nie zostanie to napisane, to znajdą się tacy, co powiedzą, że przecież nie jest to zabronione. Jakby wyglądał policjant kierujący ruchem albo patrolujący pieszo miasto z rękami w kieszeni? – pyta rzecznik Policji.