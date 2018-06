Wojciechowska: Plastik nie jest zły. Internauci oburzeni

"MIT: szkło jest lepsze od plastiku.PRAWDA: oba surowce mogą zostać poddane recyklingowi ♻️ Jeśli jednak tam nie trafią to plastik rozkłada się 400-1000 lat, szkło - nigdy⚠️ Problemem nie jest rodzaj użytego materiału, ale nasze postępowanie z nim. Dlatego tak ważna jest systematyczna segregacja śmieci🙏 👉 w sprzedaży masowej to właśnie butelki plastikowe sprawdzają się lepiej niż szkło" – przekonuje Martyna Wojciechowska. Podróżniczka jest ambasadorką programu CSR Żywiec Zdrój - "Po Stronie Natury".



"Czy w żołądkach zwierząt morskich znajdowane są kawałki szklanych opakowań czy plastikowych? Czy to plastikowe czy szklane butelki pod wpływem temperatury (a często nosimy wodę np na plaże) uwalniają szkodliwe dla zdrowia substancje?" – skomentowała jedna z oburzonych internautek. Ktoś inny stwierdził: "Z całym szacunkiem dla Pani Martyny... ale sprzedać się dla jednej z gorszych firm wody w Polsce, wciskać ludziom, że plastik jest dobry, to jakiś żart. Do tego woda smakowa, która tak naprawdę nie jest wodą". Wpis Wojciechowskiej skrytykowała także organizacja "Friends of Glass": "Kochamy i szanujemy za wszystko co Pani dotychczas zrobiła Pani Martyna Wojciechowska, ale nie wierzymy w to co czytamy, nawet wiedząc, że to wpis sponsorowany".

Podróżniczka postanowiła odnieść się do sprawy i zamieściła kolejny wpis. "Widzę, że mój wczorajszy post wzbudził duże zainteresowanie i bardzo mnie to cieszy! Dziękuję Wam za zaangażowanie w sprawę, która również dla mnie jest ogromnie ważna. Najważniejsza. Bo przecież mamy jeden Dom - planetę Ziemia i wszyscy musimy ją chronić" – napisała Martyna Wojciechowska. Przekonuje, że to długofalowa akcja, która będzie miała kolejne odsłony.