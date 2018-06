Ziemkiewicz: Konstytucja Kwaśniewskiego i Mazowieckiego była totalnym bublem

Publicysta "Do Rzeczy” komentował bieżące wydarzenia polityczne. Ziemkiewicz odniósł się m.in. do pytań referendalnych prezydenta Andrzeja Dudy. Jak stwierdził, jeżeli połowa badanych deklaruje, że nie weźmie udziału w referendum, to w rzeczywistości wzięłoby udział jeszcze mniej osób, bo Polacy są nieufni wobec referendum. – "Czy jesteś za zmianami w Konstytucji?” To jest idiotyczne pytanie, bezsensowne, jestem załamany. Jeżeli ktoś wziął w tym udział to wiadomo, że chce tych zmian – ocenił.

Jednocześnie Ziemkiewicz podkreślił, że sama zmiana konstytucji jest pomysłem bardzo dobrym. – Konstytucja Kwaśniewskiego i Mazowieckiego była totalnym bublem. Możliwość robienia przewałów, państwo z dykty… – mówił.

Publicysta skomentował też ostatnie gafy Rafała Trzaskowskiego. – Okazuje się, że sami warszawiacy są w jego rodzinie, że nawet jeden z przodków walczył w powstaniu. To bardzo ciekawy przykład poprawiania swoich rodzinnych korzeni. Ciekawe co by było gdyby Platforma go wysłała do Gdańska – powiedział.