Jaki: Mam już szefa sztabu i hasło

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się w programie do reformy sądownictwa w Polsce. Jak mówił, w rzeczywistości w sporze z Komisją Europejską chodzi o politykę. – Polski system sądowniczy należy do jednego z najdroższych w Europie i do jednych z najmniej efektywnych. Płacimy bardzo dużo, a wiele lat czekamy na wyrok, który jest wątpliwej jakości. Chcemy rozpocząć reformę systemu, ale nie mamy łatwo, bo Komisja Europejska..., ale nie ukrywajmy tam gdzieś z tyłu jest polityka. Donald Tusk, który ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje i wcale nie jest zadowolony z tego, że Polska chce reformować system sądownictwa. Wszystko rozbija się o politykę – ocenił.

Jaki: Na moje spotkania przychodzić dziesięć razy więcej osób, niż na spotkania Trzaskowskiego

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy nawiązał też do wyborów samorządowych i swoich spotkań z warszawiakami. Jaki podkreślił, że zarzuty PO, według której PiS przywozi swoich działaczy na spotkania, są absurdalne, ale zrozumiałe. – Jeżeli się okazuje, że na moje spotkania przychodzić dziesięć razy więcej osób niż na spotkania Rafała Trzaskowskiego, to Platforma musi to sobie jakoś wytłumaczyć. Ale nie jest w stanie wytłumaczyć sobie tego tym, że „słuchajcie, może jednak coś z nami jest nie tak? Może jednak afera reprywatyzacyjna, jakość rządzenia w Warszawie, sprawiły, że mniej ludzi przychodzi na nasze spotkania?”. Tylko muszą to sobie wytłumaczyć w tak absurdalny i żałosny sposób – dodał.

Jaki powiedział też, że ma już szefa sztabu wyborczego i hasło, ale nie może zdradzić szczegółów. – Mam już plan dzień po dniu do końca kampanii i muszę go konsekwentnie realizować, bo czasem mam tendencję do mówienia za dużo, a wtedy sztabowcy nie podadzą mi kawy. A jak ja wtedy będę żył? Jestem uzależniony od kawy – stwierdził.