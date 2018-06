Fake newsy plagą internetu. Maleje zaufanie do Facebooka jako źródła informacji

Użytkownicy internetu coraz chętniej płacą za treści w internecie, a fake newsy uważają za poważny problem. Spada zaufanie do mediów społecznościowych jako do źródła informacji, a w szczególności do Facebooka – wynika z raportu Digital News Report 2018 przygotowanego przez Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Gotowość płacenia za newsy deklaruje już 17 proc. badanych – to o 2 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Co ciekawe, alternatywną formą wsparcia finansów ulubionych mediów jest coraz częściej darowizna. Nowa forma utrzymania mediów głównie w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Badanie pokazało, że problemem cały czas jest zaufanie konsumentów do prezentowanych wiadomości. Jego poziom często jest niepokojąco niski. Za powody wskazuje się m.in. współczynnik polaryzacji mediów i rosnący wpływ polityki na prezentowane wiadomości. W Polsce z Facebooka jako źródła newsów korzysta 54 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Najczęściej szukamy wiadomości przez wyszukiwarki - 39 proc. Jednak ponad połowa (54 proc.) użytkowników internetów obawia się, czy wiadomości są prawdziwe.