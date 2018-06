Studenci zawieszają okupację. Będą protestować inaczej

Zamiast okupacyjnej formy protestu, studenci na wszystkich uczelniach w kraju organizują pogotowie strajkowe. Studenci nie zgadzają się z przygotowaną przez resort nauki i szkolnictwa wyższego Ustawą 2.0, czyli tzw. konstytucją dla nauki.

Projekt ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego budzi wiele kontrowersji w środowisku akademickim, a także w samym Prawie i Sprawiedliwości. Krytycy ustawy uważają, że prowadzi ona do m. in. dyktatury rektorów na uczelniach, czy likwidacji szkół wyższych w mniejszych ośrodkach, co z kolei doprowadzi do pogłębienia podziałów między metropoliami a prowincją.