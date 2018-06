Ziemkiewicz ostro o paradzie LGBT: Epatowanie odmiennością, estetyka z burdelu, wszechobecna obscena

9 czerwca ulicami Warszawy przeszła 18. Parada Równości. Uczestnicy domagali się m. in. legalizacji tzw. małżeństw jednopłciowych oraz upowszechnienia "edukacji antydyskryminacyjnej". Do wydarzenia w swoim felietonie na portalu Interia.pl odniósł się Rafał Ziemkiewicz. "Nie jest to żadna "parada równości", tylko "parada wyższości". Jesteśmy dziwadłami, ale dumnymi z siebie i rozzuchwalonymi, i czujemy się od was, heteryków, lepsi" - pisze publicysta "Do Rzeczy".

Jak podkreśla dziennikarz w artykule zatytułowanym "Gejowska" bezczelność, ruch LGBT idzie w kierunku "epatowania przez przegięte c**ty swą odmiennością i prowokowania". Ziemkiewicz zarzuca środowisku LGBT m.in. parodiowanie strojów liturgicznych i ceremonii religijnych czy przekręcenia na transparencie sławnego patriotycznego cytatu Romana Dmowskiego na "jestem pedałem i mam pedalskie obowiązki". "Jednym słowem, nie jest to żadna "parada równości", tylko "parada wyższości". Jesteśmy dziwadłami, ale dumnymi z siebie i rozzuchwalonymi, i czujemy się od was, heteryków, lepsi. Czniamy wasze wartości i kpimy z nich, rozpieprzymy wasz świat, a wy macie nas podziwiać, macie się poddać i zachwycać nami - bo jak nie, to postępowa Europa zrobi z wami porządek" – komentuje publicysta. Cały artykuł znajduje się na Interia.pl