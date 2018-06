Kaczyński: Weszliśmy w kolejną fazę dobrej zmiany

W liście wystosowanym przez Jarosława Kaczyńskiego do klubów "Gazety Polskiej" czytamy, że celem "dobrej zmiany" jest, aby nasz kraj doścignął pod względem poziomu życia państwa zachodnie. "To jesteśmy winni naszym dzieciom i wnukom" – przekonuje prezes PiS.

Lider Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że obóz rządzący nie uniknął pewnych błędów w ostatnich latach, ale jednocześnie podkreślił, że gdy do takich dochodziło, to były one natychmiast korygowane i wyciągano z nich odpowiednie wnioski.

Jarosław Kaczyński wskazał, że władze polskie były w ostatnim czasie atakowane, głównie ze względu na działania totalnej opozycji, która prosiła o interwencje zagraniczne ośrodki. Zdaniem prezesa PiS opozycja zatraciła wszelką miarę "i jakże często elementarną przyzwoitość".

Kaczyński odniósł się ponadto do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wskazał na specjalne znaczenie, jakie ta rocznica nadaje zbliżającym się wyborom samorządowym. Polityk podkreślił, że ta rocznica podkreśla "nasze miejsce w tej ponad tysiącletniej sztafecie pokoleń, zadość czyniących temu wielkiemu wspólnemu obowiązkowi, któremu na imię Polska".

Czytaj także:

Nocna rozmowa premiera z Jarosławem KaczyńskimCzytaj także:

Kaczyński wraca do formy i wzywa polityków na dywanik