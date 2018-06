Debiut Polaka na mundialu. Poprowadzi mecz Argentyna-Islandia

Eksperci wskazują, że powierzenie Polakowi sędziowania meczu jednego z faworytów całego turnieju i to na samym początku rozgrywek świadczy o zaufaniu jakim darzą go jego przełożeni.

Marciniaka wspomagać będą sędziowie liniowi: Paweł Sokolnicki oraz Tomasz Liskiewicz (syn Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN).

To pierwszy raz od 20 lat, gdy polski sędzia będzie prowadził mecz na mistrzostwach świata. – Mundial to raj, do którego dążą wszyscy sędziowie – przyznaje Ryszard Wójcik, który dwie dekady temu w 1998 roku prowadził mecz Holandii a Koreą Południową.