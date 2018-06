Romaszewska: Prezydent łamie konstytucję znacznie mniej niż robiła to opozycja

Zofia Romaszewska była dziś gościem Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM. W internetowej części rozmowy, dziennikarz poprosił doradczynię Andrzeja Dudy o ustosunkowanie się do głosów opozycji, która przekonuje, że polityk który sam łamie konstytucję, nie może wprowadzać do niej zmian.



– Jestem odwrotnego zdania, że oni łamali konstytucję, a nie prezydent – podkreśliła. Zofia Romaszewska dodała jednak, że jeżeli mówimy już o łamaniu konstytucji, to prezydent łamie ją znacznie mniej niż łamała ją opozycja.

Romaszewska: Nikt przytomny nie wpisze do konstytucji 500 +

Doradczyni głowy państwa krytycznie odniosła się także do pomysłu Andrzeja Dudy, aby do nowej konstytucji wpisać program Rodzina 500 Plus. Jak oceniła, pytanie to znalazło się w propozycjach, aby zachęcić do wzięcia udziału w referendum.

– Muszę powiedzieć, że ten sposób propagowania czegokolwiek jest w moim przekonaniu wysoce niewłaściwy, bo każdy, kto choć sekundę pomyśli - naprawdę, wszędzie na świecie, bo oczywiście pięknie, że chciałby, żeby to 500+ było - ale przecież nikt przytomny tego do konstytucji nie wpisze nigdy w życiu, więc po co coś takiego? Po co takie pytania dawać? Które z całą pewnością w konstytucji nie znajdą się? – pytała. – I zresztą nie powinny się znaleźć – dodała Zofia Romaszewska.