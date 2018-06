"The Economist" poszukuje Kaczyńskiego. "Prawdziwy przywódca Polski zaginął"

"The Economist" pisze, że pomimo iż Polska posiada zarówno prezydenta, jak i premiera, to tak naprawdę Jarosław Kaczyński jest najważniejszym politykiem w państwie. Autor artykułu przekonuje, że Kaczyński wraz Orbanem podsycił nacjonalistyczne lęki w społeczeństwach Polski i Węgier i doprowadził do konfliktu z Brukselą poprzez sprzeciw wobec przyjęcia imigrantów.

Brytyjski portal wskazuje, że absencja Kaczyńskiego stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego kraju. Dziennikarz poddaje w wątpliwość oficjalną wersję polityków PiS, zgodnie z którą lider partii cierpi jedynie na uraz kolana. Autor artykułu zwraca uwagę, że rehabilitacja Kaczyńskiego trwa zbyt długo na tak, wydawałoby się, niegroźną przypadłość.

"The Economist" stwierdza, że Kaczyński nie ma następcy w partii, a premier Morawiecki jest pozbawiony politycznego zaplecza. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że zdrowie Kaczyńskiego ma nie tylko duży wpływ na losy PiS i Polski, ale również i całej Europy, która będzie się czujnie przypatrywać rozwojowi wypadków.

