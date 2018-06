"Układ w Opolu". Starcie Jakiego z działaczem partii Razem. Jest nagranie

Dwa miesiące temu Pytlik opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie, w którym przekonywał, że Jaki zbudował "własny układ" w Opolu i przestrzegał warszawiaków przed "pisowskim fajnym chłopakiem".

– Jego klika obsiadła stanowiska w sporcie, w mediach, w spółkach. Możecie sprawdzić, kim jest były wiceprezydent Marcin Rol. Kim jest szef obecnej TVP, Mateusz Magdziarz. Sprawdźcie, kim jest szef wodociągów. Nazywa się Ireneusz Jaki – mówił aktywista Razem.

Tymczasem Pytlik i Jaki spotkali się twarzą w twarz na jednym ze spotkań ministra z mieszkańcami Warszawy. Kandydat PiS na prezydenta stolicy poprosił działacza Razem o odniesienie się do wcześniej formułowanych oskarżeń. Pytlik albo nie umiał poprzeć ich dowodami, albo zmieniał temat.

– Ten oto młody człowiek, konkurent z partii Razem, wypisuje sobie, co mu się żywnie podoba, ale nie ma żadnych dowodów. (...) Problem tych ludzi polega na tym, że stanąć sobie tam gdzieś i wykrzykiwać "demokracja", "konstytucja", to każdy potrafi. Ale jak się weźmie takiego człowieka na środek i się go zapyta, "a który to punkt konstytucji? - a to już nie wiem – skomentował Jaki.