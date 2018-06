Baranów: Referendum ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Referendum zawiera dwa pytania: "czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarach gminy Baranów?" oraz "czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez rząd mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego?".

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00 – 21:00. Jak informuje Polsat News, wstępne wyniki referendum mogą być znane jeszcze dziś późnym wieczorem. Wynik nie jest wiążący.

Nowy port lotniczy ma być jednym z największych w Europie. Powinien zostać uruchomiony do 2027 roku. Koncepcja zakłada, że po pierwszym etapie budowy CPK ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.