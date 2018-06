Oryginalny pomysł Stefaniaka na wykorzystanie Pałacu Kultury i Nauki

Jakub Stefaniak przyznał, że jest przeciwny pomysłowi zburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jak tłumaczył, wiązałyby się z tym ogromne koszta.

Polityk podzielił się swoim pomysłem, w jaki sposób wykorzystać ten gmach, aby służył mieszkańcom Warszawy. Trzeba przyznać, że jest to rozwiązanie bardzo oryginalne. Kandydat ludowców na prezydenta stolicy, chciałby aby powierzchnia PKiN została wykorzystana jako kurtyna antysmogowa. – Obłożyć go mchem, przynajmniej po części. Jest taki gatunek mchu, który może być położony na ścianach budynków. To jest mech, który pochłania ten cały syf, który jest w powietrzu, oczyszcza to powietrze – tłumaczył.

Polityk proponuje także, aby wokół Pałacu powstało miejsce na "slow foodowy targ". – To być miejsce, w którym oferowane by były różnorodne produkty sprzedawane za konkurencyjne ceny i żeby senior, któremu często nie starcza do pierwszego z różnych względów, mógł sobie tę żywność dobrej jakości kupić – wyjaśniał.