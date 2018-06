Chuligani opozycji

Nie tylko na spotkaniach Patryka Jakiego pojawiają się ciągle ci sami "zbulwersowani obywatele" w rzeczywistości związani z KOD. Sytuacja powtarza się w wielu miejscach Polski. "Do Rzeczy" prześledziło przebieg wypadków i dotarło do osób, które jeżdżą po Polsce próbując zakłócić spotkania działaczy PiS. Ujawniamy jak i gdzie się skrzykują i organizują, kto i jak nieoficjalnie koordynuje ich akcje. Więcej w poniedziałkowym "Do Rzeczy"