"Kpina z obywateli". Kukiz nie weźmie udziału w prezydenckim referendum?

Zdaniem lidera Kukiz'15 prezydent zachował się w sposób niepoważny.

– To kpina z obywateli. Te pytania referendalne to kpina z instytucji referendum, obywateli i urzędu prezydenta. Wpisanie 500+ do Konstytucji? – mówił oburzony polityk podczas programu "Kawa na ławę" w TVN24.

Jego zdaniem Andrzej Duda zmarnował niezwykłą szansę, którą mogła pomóc w zmianie ustroju państwa polskiego. – Prezydent ma historyczną szansę zadania pytań w kwestiach fundamentalnych, jeśli chodzi o sprawy ustrojowe, czyli o ordynację wyborczą, sędziów pokoju, zasadę zrównoważonego budżetu, o referenda – przekonywał, że to właśnie takie kwestie nadają powagi referendum. –Temu powinno referendum prezydenckie służyć – dodał.

Kukiz stwierdził, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, a zaproponowane pytania faktycznie znajdą się w prezydenckim referendum, to on nie weźmie udziału w nim udziału.