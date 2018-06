Niemcy mają prawo pouczać Polskę? Suski: Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi

– Można powiedzieć, że to patologia rządzi w Polsce opozycją i to patologia wzywa do atakowania Polski – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

Suski stwierdził w programie TVP, że zachęty opozycji do atakowania Polski znajdują posłuch w części "elit lewacko-liberalnych Unii Europejskiej". – Takiej bezczelności wobec polski dopuszczają się europejscy politycy podpuszczani przez polską opozycję, która skarży, która mówi, że Polskę trzeba karać i obejmować sankcjami i opozycję, która robi manifestację w obronie krakowskiego sądu – przekonywał polityk. Suski ocenił, że Niemcy nie mają prawa pouczać Polski, jak powinna wyglądać demokracja. – Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi – stwierdził. Polityk obozu rządzącego przekonywał, że opozycja maluje na zachodzie zupełnie fałszywy obraz Polski. Suski opisał sytuację, gdy do Polski przyjechała delegacja, a jej członkowie szukali na ulicach czołgów, gdyż europoseł PO Janusz Lewandowski im przekazał, że Polska przypomina Aleppo. – Tu nie chodzi o żadne zasady demokratyczne tylko o to, że Polska rośnie w siłę, że zaczynamy być podmiotem, że polska gospodarka jest coraz silniejsza i zaczyna być liderem Europy Wschodniej i to się nie podoba i trzeba nam przykręcić śrubę – przekonywał Suski. Czytaj także:

