Ośmiorniczki i kawior jednak nie dla posłów. Kancelaria Sejmu rezygnuje z zakupu

"Czy każdy kukizowiec to debil?". Hanna Lis do posła Kukiz'15: Spadaj intelektualna amebo

Chciałam już zapytać, czy każdy kukizowiec to debil, ale to pytanie retoryczne - w ten sposób Hanna Lis zwróciła się do posła Kukiz'15 Tomasza Jaskóły....