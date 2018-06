W najnowszym spocie Respect US wystąpili m.in. trener Jacek Gmoch, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski i Rafał Otoka-Frąckiewicz. Na plan zdjęciowy do Warszawy przyjechało także 9 rekonstruktorów z całej Polski.

"Kibicujmy razem naszej reprezentacji - Polacy po swoje!" – zachęca Respect Us.

Mundialowy plakat ze spotu znajdą Państwo w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy", który już od jutra będzie dostępny w kioskach.