Baranów: Są wyniki referendum ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Referendum zawierało dwa pytania: "czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarach gminy Baranów?" oraz "czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez Rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego?".

Na pytanie o budowę CPK 84 proc. głosujących odpowiedziało "nie". Z kolei 92,4 proc. stwierdziło, że warunki zaproponowane przez rząd będą dla nich niekorzystne.

Władze gminy Baranów poinformowały, że uprawnionych do głosowania w referendum było 4120 osób. Do urn poszły 1932 osoby. Frekwencja wyniosła 47 proc.

Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z największych w Europie. Powinien zostać uruchomiony do 2027 roku. Koncepcja zakłada, że po pierwszym etapie budowy CPK ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.