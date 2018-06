Schetyna: PiS jest współczesną wersją Targowicy

Polityk PO został zapytany o słowa Antoniego Macierewicza, który w Telewizji Trwam stwierdził, że list byłych prezydentów do Komisji Europejskiej jest zdradą narodową: „Ten list jest zdradą narodową, to jest takie samo działanie, jak to, które przed kilkuset laty było udziałem targowiczan – stwierdził były szef MON.

Schetyna skwitował ostro – Współczesną wersją targowicy jest PiS. To oni przecież walczą z konstytucją, wolnością i europejskością polski. Realizują politykę, która służy Wschodowi, służy Rosji Putina. Ten, kto odwraca się tyłem do Europy, a to PiS robi w relacjach nie tylko z KE, Parlamentem Europejskim, ale i całą Unią Europejską, stoi twarzą do Putina – mówił w „Rzeczpospolitej” przewodniczący PO.

I dodał, że nie wierzy w żaden kompromis z Unią Europejską. A także, że Unia Europejska nie powinna Polsce odpuszczać. – Powiedziałbym (Fransowi Timmermansowi – red.), że Komisja Europejska ma tak trzymać i nie odpuszczać rządowi PiS łamiącemu praworządność. Żadnych kompromisów. Trzeba twardo egzekwować zasady praworządności i niezawisłości sądów, inaczej jeden z najważniejszych krajów UE stanie się państwem niedemokratycznym. Zgoda na upadek praworządności w Polsce może być początkiem końca Unii Europejskiej – podsumował Grzegorz Schetyna.Czytaj także:

