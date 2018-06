Kukiz: Wpisanie "500+" do konstytucji to jest żenada

– Mówię o tym 500+ wpisanym do konstytucji, no to jest żenada. Trudno inaczej nazwać. Jak można wpisać: 500 złotych będziecie mieli w konstytucji. Na Boga! – mówił Paweł Kukiz w programie Roberta Mazurka w RMF FM.