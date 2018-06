Będzie Rada Społeczna dla mieszkańców Baranowa

Wild przyznał, że nie jest zaskoczony wynikami referendum w Baranowie, w którym mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. – W początkowym okresie wszystkie duże projekty infrastrukturalne budzą olbrzymie kontrowersje, zwłaszcza wśród ludzi zamieszkujących tereny, na których te inwestycje są realizowane. Łatwiej jest apelować do strachu i niepokoju, niż do szans, jakie te inwestycje ze sobą niosą – tłumaczył. Zaznaczył jednak, że ów „sceptycyzm wobec metod rozliczeń jest wyrazem obaw przed tym, co jeszcze się nie rozpoczęło”.

Podkreślił, że nie przystąpiono do indywidualnych rozmów, jednak działa już punkt konsultacyjny. – Od czwartego czerwca skorzystało z niego sto osób. Podchodząc z pokorą do referendum, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie znaleźć z mieszkańcami wspólny język – zaznaczył minister.

Minister wskazał również, że rozmowy z mieszkańcami rozpoczęły się jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Zostali oni poinformowani o maksymalnym zakresie inwestycji. – Oczywiście wzbudziło to pewne obawy, ale jestem przekonany, że z czasem ten dialog będzie wyglądał coraz lepiej. Jeżeli będzie trzeba, jesteśmy gotowi chodzić od domu do domu i przekonywać ludzi, że ta inwestycja jest dobra nie tylko dla Rzeczpospolitej, ale także dla regionu w którym ma powstać – deklarował Wild.– Propozycje, które już sformułowaliśmy w ustawie, które będą uszczegóławiane, są najkorzystniejsze z tych, jakie funkcjonują w świecie inwestycji publicznych – dodał.

Pełnomocnik rządu ds. CPK mówił także o tym, że istnieje plan, by powołać Radę Społeczną. – Dzięki niej mieszkańcy bezpośrednio będą mogli wybrać swoich przedstawicieli, każda z grup mieszkańców będzie reprezentowana: będą przedstawiciele rolników, przedsiębiorców. Chodzi o to, by doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko rząd, ale także mieszkańcy będą uważać tę inwestycję za swoją – tłumaczył.

