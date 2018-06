SLD i dziewiętnastu kompanów

Szef SLD podziękował 19 organizacjom, które zawarły porozumienie z Sojuszem. Dodał, że zaprasza wszystkie siły lewicowe bez żadnych warunków wstępnych do współpracy. - Możliwa jest trzecia droga dla Polski. Polki i Polacy nie są skazani na głosowanie albo na PiS, albo na Platformę – mówił. Podkreślił, że polska lewica nigdy nie zgodzi się na akceptację faktu, że jeśli powie się coś złego na temat programu np. Platformy Obywatelskiej, to wyrok jest taki, iż to współpraca z PiS-em. - Jeżeli zaś powiemy coś złego na temat PiS-u, to wyrok jest taki, że współpracujemy z Platformą. Nie, proszę państwa – zaznaczał szef SLD. Zapowiedział, że porozumienie ma swoje pomysły, poglądy. - Walczymy o nie, jednoczymy się wokół tych poglądów – mówił. Zaprosił do współpracy wszystkich o podobnych zapatrywaniach, tak aby nie trzeba było głosować „tylko na jedną albo drugą partię", –Polska nie jest skazana ani na PiS, ani Platformę – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Wśród organizacji które do wyborów razem z Sojuszem znalazły się m.in. Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Federacja Młodych Socjaldemokratów, Inicjatywa Feministyczna, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Polska Partia Socjalistyczna, Ruch Ludzi Pracy Socjaldemokracja Polska SDPL, stowarzyszenie Ordynacka, st, Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Unia Pracy.