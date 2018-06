Stanisław Michalkiewicz: Gorące serca, d… zimna

"Gardłuje jeden z drugim za Polską mocarstwową, a tobie za imperium kąt w szynku, bujna głowo! Tobie naftowa lampka Indiami w butelkach płonie. Nędzę ojczystą przetapiasz w stare, zamorskie kolonie – tym fragmentem wiersza Juliana Tuwima swój felieton na Magna Polonia zaczął Stanisław Michalkiewicz. Publicysta zaznacza, że poeta pisał te słowa w "koszmarnych czasach sanacji" i wskazuje, że obecnie "za sprawą Naczelnika Państwa, który sanację szczególnie umiłował, przeżywamy jej historyczną rekonstrukcję".

"I tylko Związek Radziecki zmienia położenie: raz jest na wschodzie, innym razem na zachodzie"

Wśród kilku tematów poruszonych w felietonie, Stanisław Michalkiewicz pochyla się nad prezydencką propozycją, aby referendum konstytucyjnym zapytać Polaków, czy zgadzają się, aby w nowej konstytucji znalazł się zapis dotyczący członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Publicysta pisze o pewnym "rozkroku", w którym stoimy w kwestii polityki zagranicznej.

"[...] jak objawił to niedawno pan premier Mateusz Morawiecki – Polska mocno stoi zarówno na gruncie Unii Europejskiej, jak i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pan prezydent Duda w jednym z pytań referendalnych zaproponował nawet, czy by nie wpisać do konstytucji uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, a w następnym – uczestnictwa Polski w NATO. Bardzo to wszystko podobne do wprowadzonego w lutym 1976 roku do ówczesnej konstytucji wpisu o sojuszu ze Związkiem Radzieckim" – ocenia. "Czyżby panu prezydentowi Dudzie doradzały te same stare kiejkuty, co Edwardowi Gierkowi?" – zastanawia się. Publicysta dochodzi do wniosku, że wszystko to "być może", bo i dziś i wtedy politycy nie mogą wytrzymać bez "podpisania jakiejś Volkslisty". Jak dodaje, tylko Związek Radziecki zmienia położenie: raz jest na wschodzie, innym razem na zachodzie.

"Gorące serca, d… zimna"

Zdaniem publicysty, premier nie zauważył jednak, że drogi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych coraz bardziej się rozchodzą, "[...], a w tej sytuacji narażamy się na umoczenie w chłodnym, północnym Atlantyku. Cóż tedy z tego, że serca będą gorące, jeśli w rezultacie d… będzie zimna?" – pyta Stanisław Michalkiewicz.