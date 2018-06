Pawłowicz: Polska powinna zrobić raban na całą Europę

W rozmowie z portalem wPolityce.pl, posłanka Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że Rafał Trzaskowski kolejny raz przyłapany na działaniu na szkodę państwa polskiego stracił moralne prawo do bycia kandydatem na prezydenta Warszawy i na jakąkolwiek inną funkcję publiczną w Polsce. Jej zdaniem, gdyby polityk ten miał honor, to przyłapany – zrezygnowałby.

"Jaka Unia, taka demokracja"

W ocenie Krystyny Pawłowicz, Polska nie powinna zostawić "tego ujawnionego niechcący skandalu". – Polska powinna zrobić z tego raban na całą Europę i pokazać z jakimi sposobami działania Unii i polskiej opozycji mamy do czynienia – mówiła.

– Polska powinna żądać od organów unijnych wyjaśnień w sprawie tego nielegalnego spisku, domagać się podania podstawy prawnej, nazwisk osób, które takie decyzje podjęły – zaznaczała. Pawłowicz wskazała, że unijne prawo nie przewiduje czegoś takiego jak "zamrażanie środków". – To jest nieprawdopodobny, antydemokratyczny skandal. To Unia Europejska łamie traktatowe zasady praworządności w mafijnym porozumieniu z opozycją państwa członkowskiego. Jaka Unia, taka demokracja… – przekonywała.

Burza po słowach Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski stwierdził dziś na antenie Radia ZET, że ze względu na "łamanie praworządności" fundusze unijne zostaną "zamrożone" dopóki nie wygra kandydat PO. "Na szczęście dzięki naszym staraniom pieniądze nie przepadają, tylko będą mrożone. Jak wygramy kolejne wybory, to będą odmrożone i Warszawa skorzysta z olbrzymich pieniędzy na inwestycje" – powiedział kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.

Na słowa te szybko zareagowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. – Zadaje publiczne pytanie Grzegorzowi Schetynie: kto, kiedy, z kim i gdzie zawarł taką umowę? Czy on potwierdza te słowa, czy też tych słów nie potwierdza? To pokazuje również to, że sojusz opozycji, Platformy i urzędników UE, naszych przeciwników stał się faktem – mówiła na konferencji prasowej.