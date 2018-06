Szef RAŚ na mundialu kibicuje... Niemcom. "W Polsce wyniki są okazją do erupcji prostego patriotyzmu"

"Zauważam pewne niwelowanie asymetrii debilizmu. W Polsce debile tradycyjnie leczą kompleksy radością z każdego niepowodzenia Niemców. W Niemczech debile niepowodzenie przypisują zbyt mało narodowemu (w znaczeniu nadanemu temu słowu przez pewnego Austriaka) charakterowi drużyny. Jakby coś się zasadniczo zmieniło w tej kwestii od poprzedniego mundialu, który Niemcy wygrali" – napisał na Facebooku Jerzy Gorzelik, jeden z założycieli Śląskiej Partii Regionalnej i równocześnie szef Ruchu Autonomii Śląska.

Gorzelik wyjaśnił w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim", że to nie Niemcy są jego ulubioną drużyną, tylko Szkocja i Irlandia. Na pytanie, komu by kibicował w przypadku spotkania się Polski i Niemiec w czasie turnieju, odpowiada, że... Niemcom. Jego zdaniem, kadra Niemiec jest silna i profesjonalna, a atmosfera wokół reprezentacji jest zdecydowanie inna, niż w przypadku polskiej kadry. – W Polsce wyniki są okazją do erupcji prostego patriotyzmu – mówi założyciel Śląskiej Partii Regionalnej.